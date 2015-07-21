Как сделать вывод постов из определенной рубрики на главной в wordpress?

Как и обещал в прошлом посте, где я рассказывал о том как добавить страницам на wordpress окончание с html, сегодня продолжаю помогать ребятам из рубрики “Стол заказов” в поиске необходимых плагинов.

Задача у человека из комментариев довольно таки простая для тех кто знаком с циклами while, for в php или любом другом языке, но для новичка это сложный путь и им куда проще поставить плагин, настроить его через удобную админку и все! Вот сейчас я и расскажу как это реализовать…

Вывод постов из рубрики с помощью цикла

Я обычно использую этот метод для того чтобы выводить посты в сайдбаре или футере, реже в самом single.php. Вставляйте код ниже в нужно вам место в шаблоне, перед этим заполнив верхние переменные $id и $n

<?php $id=3; // ID заданной рубрики $n=3; // количество выводимых записей $recent = new WP_Query("cat=$id&showposts=$n"); while($recent->have_posts()) : $recent->the_post(); ?> <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"> <?php the_title(); ?> </a><br><?php the_excerpt(); ?> <?php endwhile; ?> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <?php $id = 3 ; // ID заданной рубрики $n = 3 ; // количество выводимых записей $recent = new WP_Query ( "cat=$id&showposts=$n" ) ; while ( $recent -> have_posts ( ) ) : $recent -> the_post ( ) ; ?> < a href = " <?php the_permalink ( ) ?> " rel = "bookmark" > <?php the_title ( ) ; ?> < / a > < br > <?php the_excerpt ( ) ; ?> <?php endwhile ; ?>

Если нужно можно добавить в цикл миниатюру (картинку) с помощью:

the_post_thumbnail( $size, $attr ); 1 the_post_thumbnail ( $ size , $ attr ) ;

Естественно в этом случаи для каждой записи должна быть присвоена миниатюра. Есть ещё удобный плагин для построение вывода постов из разных категорий на главной (например вверху 3 поста из рубрики плагины, ниже 5 постов из рубрики новости и т.д.), кому интересно пишите в стол заказов мы подготовим пост на эту тему.

Теперь поговорим о плагине.

Выводим посты из категории на главной с помощью плагина

Изначально этот плагин предназначен для того, чтобы запретить вывод определенных категорий на главной, поиске, архиве и фиде, но в умелых руках его можно использовать и для наших целей.

Человек в комментариях попросил помочь сделать следующую реализацию:

Я хочу на сайте на главной странице выводить посты из одной рубрики (новости), а не все последние посты или статическую страницу

Задача ясна и мы приступаем:

1. Скачиваем плагин

2. Разархивируем и заливаем в папку на сервере /wp-content/plugins/

3. Заходим в админку вордпресса и активируем плагин:

4. Переходим в настройки плагина site.ru/wp-admin/admin.php?page=se_manage_settings

В зависимости от нужд выставляем там то, что вам нужно (глобальные настройки).

Или сразу переходим к делу! С помощью плагина мы можем запретить вывод постов на:

Главной Архивах (2014, 2015) Поиске (нельзя их будет найти) Rss Feed

Давайте рассмотрим все на примере, у нас есть категории которые мы не хотим выводить на главной, значит мы заходим в “Категории WordPress” (/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category) и ставим галочки на Front/Home:

И повторяем такую процедуру для всех рубрик которые не хотим видеть на главной, но при этом мы можем выводить посты из нескольких рубрик, например из новостей и плагинов, но не из рубрики FAQ.

Вот такой оригинальный и понятный способ, если остались вопросы, задавайте их в комментариях.