Как сделать вывод постов из определенной рубрики на главной в wordpress?
Как и обещал в прошлом посте, где я рассказывал о том как добавить страницам на wordpress окончание с html, сегодня продолжаю помогать ребятам из рубрики “Стол заказов” в поиске необходимых плагинов.
Задача у человека из комментариев довольно таки простая для тех кто знаком с циклами while, for в php или любом другом языке, но для новичка это сложный путь и им куда проще поставить плагин, настроить его через удобную админку и все! Вот сейчас я и расскажу как это реализовать…
Вывод постов из рубрики с помощью цикла
Я обычно использую этот метод для того чтобы выводить посты в сайдбаре или футере, реже в самом single.php. Вставляйте код ниже в нужно вам место в шаблоне, перед этим заполнив верхние переменные $id и $n
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<?php
$id=3; // ID заданной рубрики
$n=3; // количество выводимых записей
$recent = new WP_Query("cat=$id&showposts=$n");
while($recent->have_posts()) : $recent->the_post();
?>
<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark">
<?php the_title(); ?>
</a><br><?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile; ?>
Если нужно можно добавить в цикл миниатюру (картинку) с помощью:
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the_post_thumbnail( $size, $attr );
Естественно в этом случаи для каждой записи должна быть присвоена миниатюра. Есть ещё удобный плагин для построение вывода постов из разных категорий на главной (например вверху 3 поста из рубрики плагины, ниже 5 постов из рубрики новости и т.д.), кому интересно пишите в стол заказов мы подготовим пост на эту тему.
Теперь поговорим о плагине.
Выводим посты из категории на главной с помощью плагина
Изначально этот плагин предназначен для того, чтобы запретить вывод определенных категорий на главной, поиске, архиве и фиде, но в умелых руках его можно использовать и для наших целей.
Человек в комментариях попросил помочь сделать следующую реализацию:
Я хочу на сайте на главной странице выводить посты из одной рубрики (новости), а не все последние посты или статическую страницу
Задача ясна и мы приступаем:
1. Скачиваем плагин
2. Разархивируем и заливаем в папку на сервере /wp-content/plugins/
3. Заходим в админку вордпресса и активируем плагин:
4. Переходим в настройки плагина site.ru/wp-admin/admin.php?page=se_manage_settings
В зависимости от нужд выставляем там то, что вам нужно (глобальные настройки).
Или сразу переходим к делу! С помощью плагина мы можем запретить вывод постов на:
- Главной
- Архивах (2014, 2015)
- Поиске (нельзя их будет найти)
- Rss Feed
Давайте рассмотрим все на примере, у нас есть категории которые мы не хотим выводить на главной, значит мы заходим в “Категории WordPress” (/wp-admin/edit-tags.php?taxonomy=category) и ставим галочки на Front/Home:
И повторяем такую процедуру для всех рубрик которые не хотим видеть на главной, но при этом мы можем выводить посты из нескольких рубрик, например из новостей и плагинов, но не из рубрики FAQ.
Вот такой оригинальный и понятный способ, если остались вопросы, задавайте их в комментариях.
Comments
Вадим
21.07.2015 - 03:25
Как узнать id рубрики
Admin
26.07.2015 - 23:04
Зайдите в рубрики и навидите на одну из них, в адресе увидите ID рубрики: